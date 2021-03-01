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İstanbul'da normalleşme toplantısı

İstanbul'da normalleşme toplantısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve sağlık idarecilerinin katılımı ile bir toplantı yaparak kademeli normalleşme sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.