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    İstanbul'da normalleşme toplantısı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve sağlık idarecilerinin katılımı ile bir toplantı yaparak kademeli normalleşme sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.
    • İHA
    • 01.03.2021 - 16:02
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    İstanbul'da normalleşme toplantısı

    Türkiye genelinde kademeli normalleşme geri sayımı devam ediyor.

    Tüm Türkiye kabine toplantısından çıkacak olan normalleşme adımlarını beklerken İstanbul’da heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

    İSTANBUL'DA NORMALLEŞME TOPLANTISI

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter adresinden bir açıklamaya yaparak normalleşme sürecine yönelik toplantı yaptıklarını duyurdu.

    Yapılan toplantıya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve sağlık idarecileri katıldı.

    İstanbul da normalleşme toplantısı #1

    İstanbul da normalleşme toplantısı #2

    İstanbul da normalleşme toplantısı #3

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