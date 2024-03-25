İstanbul'da öğle saatlerinde yağan yağmur trafiği kilitledi Günlerce yapılan yağış uyarılarının ardından öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, kısa sürede kenti olumsuz etkiledi.

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ensonhaber.com

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta için hava tahmin raporunu paylaştı.

Buna göre hafta sonu başlayan uyarıların ardından gözler, İstanbul'daki hava durumuna çevrildi.

Sabah saatlerinde kara bulutların dolandığı görüldü.

Beklenen yağış geldi

Hava Forum'un paylaştığı kare, şiddetli yağışın habercisi oldu. Söz konusu kare kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Beklenen fırtına ve yağmur, öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Birçok ilçede dolu şeklinde yağan yağmur, vatandaşların telaş yapmasına neden oldu.

Trafik kilitlendi

Öte yandan yağmurun bir etkisi de trafiğe oldu. Her yağış sonrası benzer manzaraların ortaya çıktığı Megakent'te, trafik bir kez daha kilitlendi.

Henüz öğle saatlerinde oluşan trafik, köprüde yoğunlaştı.

Yoğunluk yüzde 65

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu saat 13.07 itibarıyla yüzde 65 oldu.

Yağışların gün boyu devam etmesi bekleniyor.