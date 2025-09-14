İstanbul'da öğrenci akbili 2025: Aylık akbil ne kadar, kaç TL oldu

İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerine yapılan son düzenleme vatandaşların gündeminde.

Şehir içi ulaşımda kullanılan otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve diğer toplu taşıma araçları için geçerli olan yüzde 30’luk zam sonrası gözler yeni tarifelere çevrildi.

Özellikle öğrenciler için büyük önem taşıyan abonman ücretleri de bu artıştan etkilendi.

Her gün toplu taşıma kullanarak okullarına giden üniversite ve lise öğrencileri, "İstanbul öğrenci akbili ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Yeni fiyatların açıklanmasıyla birlikte, aylık öğrenci abonman kartı ücretleri de belli oldu. Böylece, akbil doldurmak isteyen öğrenciler için güncel rakamlar ortaya çıktı.

İşte, İstanbul’da öğrenci akbili ve toplu ulaşımda geçerli yeni ücret tarifeleri...

AYLIK ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR 2025

İstanbul’da eğitim gören öğrenciler için 2025-2026 dönemi boyunca toplu ulaşımda geçerli olacak yeni abonman fiyatı 435,30 TL oldu.

Öğrencilere 200 biniş hakkı sunan abonman kartı, 15 Eylül 2025 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.