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Haber Merkezi

İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan tüm coşkusu ile devam ediyor.

İlk günlerde ise geleneksel hale gelen karşılama görüntüleri gündemdeydi.

Bu kapsamda İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ortaokuldaki öğrencilerin koro halinde, 'Ramazan geldi Ramazan' ilahisini seslendirmesi büyük beğeni topladı.

O anları İstanbul Valisi Davut Gül de 'Bizim çocuklar' ifadeleri ile paylaştı.

CHP YİNE RAHATSIZ OLDU

Gül'ün bu paylaşımı beğeni toplarken her zamanki gibi yine CHP'de rahatsızlığa neden oldu.

Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Vali Gül’ün çocukları ayrıştırdığını iddia etti.

"ÇOCUKLARI AYRIŞTIRIYOR"

Özçağdaş sözlerine “Ramazan, 7’den 70’e herkes için mutluluk ve saadet getirmelidir. Ülkemizin dört bir yanında halkımız Ramazan’ı bu duygularla yaşar. MEB çocukları ayrıştırmaya, bu sorunların üstünü örtmeye çalışıyor.

Bir vali, bir kamu görevlisi nasıl çocukları ayırmayı kendine görev edinebilir? Çocuklar, hepimizin çocuklarıdır, ülkemizin her ferdinin eşit muamele görmesi, ayrımcılığa uğramaması anayasamızda güvence altındadır” dedi.

"LAİK BİR ÜLKEDE KABUL EDİLEMEZ"

Özçağdaş sözlerini şöyle sürdürdü:

Laik bir ülkede, laik bir eğitim sisteminde çocuklarımızın herhangi bir dini vecibeyi gerçekleştirmeleri ya da gerçekleştirmemeleri yönünde zorlanmaları, baskı altına alınmaları kanunlarımıza ve anayasamıza aykırıdır.

Onlar ise bunu açıktan yapmaya ve çocuklarımızı ayrıştırmaya devam ediyorlar. İstanbul Valisi Davut Gül önce kendi işine baksın, çocukların okullarda açlık içinde eğitim almalarını önlesin, 1 bardak temiz suya ulaşabilmesi için çözüm arasın.

Okulların temizliği, afet ve okul kazaları için iyileştirilmesini görev edinsin. Çocuklarımızı bizim, sizin diyerek ötekileştirmekle görevini kötüye kullanmasın.