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    İstanbul'da okul çevrelerinde güvenlik denetimi

    Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde eğitim-öğretim dönemi boyunca okul çevrelerinde şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik uygulama yapıldı.
    • 15.09.2022 - 04:14
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 05:19
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    İstanbul'da okul çevrelerinde güvenlik denetimi

    Okulların açılmasıyla güvenlik güçlerinin rutin denetimleri de başladı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde ilgili birimlerin katılımıyla eğitim-öğretim dönemi boyunca okul çevrelerinde şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik yapılan uygulamalar yapıldı.

    646 personelle denetim

    İHA'nın haberine göre 117 okul ve çevresinde yapılan uygulamalara, 274 ekip ve 646 personel katıldı.

    Gerçekleştirilen uygulama kapsamında 8 bin 638 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, bu tarama işlemleri kapsamında araması olan 38 kişi yakalandı.

    Öte yandan, uygulama kapsamında 45 kişiye adli işlem yapılırken, 55 kişiye idari işlem yapıldı. Uygulama çerçevesinde 112 metruk bina, bin 261 umuma açık yer kontrol edilirken, bir yere işlem yapıldı.

    455 okul servisi denetlendi

    Bin 182 aracın kontrol edildiği uygulamada 98 araca cezai işlem yapıldı.
    Uygulama çerçevesinde 455 tane okul servisi denetlenirken, gerekli nitelikleri taşımayan 29 servis aracına işlem yapıldı.

    Ayrıca yapılan uygulamalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 20,62 gram sentetik uyuşturucu, 1.3 gram esrar 21 bin adet tütün (doldurulmuş, makaron), 294 adet nargile tütünü, 32 kilo 630 gram kıyılmış tütün ve 9 adet fişek ele geçirildi.

    Yapılan uygulamaların sıklıkla devam edeceği öğrenildi.

    İstanbul da okul çevrelerinde güvenlik denetimi #1


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    İstanbul'da okul çevrelerinde güvenlik denetimi
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