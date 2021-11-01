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    İstanbul'da okul servis araçlarına denetleme

    Denetimler kapsamında şoförler ve öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgilendirilip, araçlar kontrol edildi.
    • DHA
    • 01.11.2021 - 08:57
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 09:30
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    İstanbul'da okul servis araçlarına denetleme

    İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, Sarıyer ve Ataşehir'de okul servis aracı denetimi gerçekleştirildi.

    Denetimlerde koronavirüs önlemleri hatırlatılarak şoförlerin evrakları kontrol edildi.

    SERVİSLER TEK TEK DURDURULDU

    Sarıyer İTÜ Büyükdere Caddesi önünde yapılan denetimlerde servis araçları tek tek durduruldu.

    Servislerde öğrenci ve servis görevlilerine koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı. Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edildi.

    EVRAKLARI EKSİK ŞOFÖRLERE CEZA

    Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Evraklarında eksik bulunan şoförlere ceza uygulandı.

    Ataşehir'de yapılan denetimlerde de sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Öğrenci ve servis elemanları bilgilendirildi.

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