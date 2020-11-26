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İstanbul'da okul servis ücretlerinde düzenleme yapıldı

İstanbul'da okul servis ücretlerinde düzenleme yapıldı

UKOME kararıyla okul servis ücretlerinde pandemi nedeniyle düzenlemeye gidildi. Buna göre okulların açık-kapalı olmasına göre ücret değişecek.