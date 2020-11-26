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    İstanbul'da okul servis ücretlerinde düzenleme yapıldı

    UKOME kararıyla okul servis ücretlerinde pandemi nedeniyle düzenlemeye gidildi. Buna göre okulların açık-kapalı olmasına göre ücret değişecek.
    • DHA
    • 26.11.2020 - 15:29
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 15:32
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    İstanbul'da okul servis ücretlerinde düzenleme yapıldı

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, okul servis ücretleri konusu da gündeme geldi.

    Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında uzaktan eğitime geçilmesiyle okul servislerine ödenen ücretler tartışmalara neden olmuştu.

    Çocuklarını okula göndermeyen velilerin okul servislerine ödeme yapmak zorunda kalması tepki çekmişti.

    UKOME'de konunu gündeme taşınarak "Okul servis ücret tarifesini revize edilmesi teklifi" kabul edildi.

    YENİ OKUL SERVİSİ TARİFESİ

    Buna göre pandemi döneminde okulların 2 gün açık olması halinde aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması halinde yüzde 75'i, 4 gün açık olması halinde yüzde 90'ı tahsil edilecek.

    İstanbul da okul servis ücretlerinde düzenleme yapıldı #1

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