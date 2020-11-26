- Haberler
- Gündem Haberleri
- İstanbul'da okul servis ücretlerinde düzenleme yapıldı
İstanbul'da okul servis ücretlerinde düzenleme yapıldı
UKOME kararıyla okul servis ücretlerinde pandemi nedeniyle düzenlemeye gidildi. Buna göre okulların açık-kapalı olmasına göre ücret değişecek.
- DHA
- 26.11.2020 - 15:29
- Güncelleme : 26.11.2020 - 15:32
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, okul servis ücretleri konusu da gündeme geldi.
Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında uzaktan eğitime geçilmesiyle okul servislerine ödenen ücretler tartışmalara neden olmuştu.
Çocuklarını okula göndermeyen velilerin okul servislerine ödeme yapmak zorunda kalması tepki çekmişti.
UKOME'de konunu gündeme taşınarak "Okul servis ücret tarifesini revize edilmesi teklifi" kabul edildi.
YENİ OKUL SERVİSİ TARİFESİ
Buna göre pandemi döneminde okulların 2 gün açık olması halinde aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması halinde yüzde 75'i, 4 gün açık olması halinde yüzde 90'ı tahsil edilecek.