İstanbul'da okul servisini takip etti: 2 sürücüye de ceza yağdı Trafikte tartıştığı okul servisini takip edip trafiği ve öğrenciler tehlikeye attı. O anlar servis şoförünün cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri 2 sürücüyü de yakalayıp çeşitli maddelerden para cezası uyguladı.

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DHA

İstanbul'da tehlikeli yolculuğun bedeli ağır oldu.

Kağıthane ilçesinde 6 Mart Çarşamba günü akşam saatlerinde otomobil sürücüsü S.K. ile içerisinde öğrenci olan servisin şoförü E.A.K. arasında trafikte tartışma çıktı.

Okul servisi takip etti

Tartışmanın ardından servis şoförü yoluna devam ederken otomobil sürücüsü S.K. aracıyla servisi uzun süre takip etti.

Servis aracını takip ederken sollama yapmak isteyen sürücü servisteki öğrencilerin hayatını tehlikeye attı.

O anlar kameraya yansıdı

Servis şoförü E.A.K. ise, bir yandan araç kullanırken bir yandan da cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

Servis şoförü E.A.K.’nin çektiği görüntüyü sosyal medyada paylaşması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Yakalandılar

Ekipler trafiği tehlikeye atan her iki sürücüyü de yakalayarak polis merkezine götürdü.

2 bin 96 TL ceza kesildi

Otomobil sürücüsü S.K.’ye trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme maddesinden bin 506 lira, saygısızca araç kullanmak maddesinden 590 lira olmak üzere toplam 2 bin 96 lira ceza kesildi.

Servis şoförüne 16 bin 480 TL ceza

Servis şoförü E.A.K.’ye ise, trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme maddesinden bin 506 lira, saygısızca araç kullanmak maddesinden 590 lira, seyir halinde cep telefonu kullanmak maddesinden bin 506 lira, ruhsat süresi bitmesine rağmen yolcu taşımak maddesinden ise, 6 bin 439 lira, ehliyetin minibüse uygun olmaması maddesinden de, 6 bin 439 lira olmak üzere toplamda 16 bin 480 lira ceza kesildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)