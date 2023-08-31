İstanbul'da okul servislerinde yeni dönem! Servis ücretlerinde çifte tarife uygulanacak Bugün yapılan UKOME toplantısında, servis hizmeti veren özel okulların ya da özel hizmet veren servislerin UKOME’de alınan fiyat tarifesini araçlarında bulundurması kararı alındı.

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Yeni eğitim-öğretim hayatı 11 Eylül'de başlıyor.

Milyonlarca öğrenci ve velileri okul telaşı sararken bir merak edilen konu da okul servisleri oldu.

Bu kapsamda yeni dönem öncesi İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Ağustos Ayı Olağan Toplantısı düzenledi.

Ek konfor hizmetlerine düzenleme

Toplantıda, öğrenci ve personel servis taşımacılığına ilişkin yeni bir karar alındı.

Oy çokluğuyla kabul edilen yeni düzenleme, kilometreye göre belirlenen ancak ek konfor hizmetleri nedeniyle farklı tarife uygulayan servis sürücülerini baz alıyor.

Belirlenen fiyat standardının yanı sıra, ek geziler, koltuk sayısından az öğrenci taşınması gibi durumlar kimi okullarda ek ücrete tabi oluyor.

Bu durumlarda ek hizmetler gerekçe gösterilerek belirlenen tarifenin üzerinde bir ücret talep ediliyor.

Bunun önüne geçilmesi için de UKOME yeni bir düzenlemeye gitti.

Çifte tarife dönemi

Böylelikle servis hizmeti veren özel okulların ya da özel hizmet veren servislerin, UKOME standartlarında da hizmet vermesi beklenecek.

Bunun üstünde hizmet veren servis taşımacısı, standart tarife için gelen talepleri de karşılamakla yükümlü olacak.

Böylece velilere ikinci bir seçenek oluşturularak daha düşük fiyattan da servis hizmeti sunulması hedefleniyor.