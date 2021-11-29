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    İstanbul'da okul servislerine denetim

    Emniyet ekipleri, okul servislerine yönelik gerçekleştirdiği denetimde belgeleri olmayan sürücülere ceza uyguladı.
    • AA
    • 29.11.2021 - 09:23
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 10:00
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    İstanbul'da okul servislerine denetim

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil ekiplerce, Kadıköy, Bakırköy ve Sarıyer'de belirlenen noktalarda öğrencilerin güvenli yolculuk yapması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetim yapıldı.

    TEDBİRLERE UYMAYANLARA CEZA KESİLDİ

    Denetimde servis şoförünün evrakı, araç içerisindeki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi, güvenlik önlemlerinin yeteli olup olmadığı ve koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

    Gerekli belgeleri olmayan ve kurallara uymayan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı.

    İstanbul'da okul servislerine denetim

    GBT KONTROLLERİ YAPILDI

    Ayrıca asayiş ekipleri de okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yaparken, bazı parklar ile iş yerlerinde uygulama yaptı.

    İstanbul da okul servislerine denetim #1

    İstanbul da okul servislerine denetim #2

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