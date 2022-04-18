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    İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı

    İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı

    Eğitimde ikinci ara tatilin sona ermesi ve yağmur yağışıyla birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı. Saat 08.00 sıralarında yüzde 53 olan trafiğin, ilerleyen saatlerde yüzde 65'e çıktığı görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 08:43
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 09:30
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    İstanbullular güne yağmurlu hava ile uyandı...

    Eğitimde ikinci ara tatilin sona ermesi ile öğrenciler de yeniden yollara düştü.

    Yağmurun ve okulların yeniden açılmasının da etkisi ile İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren trafikte ve toplu taşımada yoğunluk yaşandı.

    Yoğunluk, 08.30’da yüzde 63’e çıktı

    Saat sıralarında 08.00 sıralarında trafik yoğunluğunu yüzde 53 olarak gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası, 08.30’da yüzde 63’e çıktı. İlerleyen saatlerde yoğunluğun daha da arttığı, yüzde 65'e kadar çıktığı görüldü.

    İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı ViDEO

    İstanbul da okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı #1

    Trafik durma noktasına geldi

    Kadıköy Bostancı mevki D-100 karayolunda, sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk görüldü.

    Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemek te güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

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