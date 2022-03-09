İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle okul ve üniversiteler 2 gün tatil edildi. Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamu personeli de perşembe günü idari izinli sayılacak.

İstanbul'da bu hafta yoğun kar yağışı bekleniyor.

Hafta başına kadar etkili olacak yağış nedeniyle kentte “turuncu” alarm verildi.

İstanbul Valiliği de olumsuz hava koşullarına önlem amacıyla tüm okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini duyurdu.

ÜNİVERSİTELER DE TATİL

Kentteki üniversiteler de söz konusu tarihlerde tatil olacak.

Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamu personeli de perşembe günü idari izinli sayılacak.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN DUYURU

İstanbul Valiliği’nden yağışla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 9 Mart 2022 tarihli toplantısında; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 10.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (yarın) İstanbul için ‘turuncu’ alarm verilmiştir.

İLK, ORTA, LİSE VE ÜNİVERSİTELER

Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

KREŞLER VE BAKIMEVLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

İstanbul’da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

MEMURLAR İDARİ İZİNLİ

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz.”