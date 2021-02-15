İstanbul'da okullar tatil mi, kaç gün? 15 Şubat EBA canlı ders var mı??

İstanbul'da okullar tatil mi, kaç gün? 15 Şubat EBA canlı ders var mı??

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklama ile İstanbul'da eğitime 2 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Öğrenci ve veliler okullar tatil mi, canlı ders var mı? sorularını araştırmaya başladı.

Yurt genelinde beklenen kar yağışı etkisini göstermeye devam ederken, çoğu ilde yüz yüze eğitime başlanması beklenirken tatil kararı alındı.

15 Şubat Pazartesi itibariyle bazı okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi planlanırken, soğuk hava şartları nedeniyle ertelenmesine karar verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamanın ardından veli ve öğrenciler konuyla ilgili detayları yoğun bir şekilde araştırmaya başladı.

İstanbul'da okullar taitl mi, kaç gün? Canlı ders olacak mı? soruları gündemin merak edilenleri arasında yerini aldı.

İşte 15 Şubat İstanbul'da eğitim ile ilgili detaylar..

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ, KAÇ GÜN?

İstanbul'da kar nedeniyle meydana gelen don ve buzlanma gibi olumsuz hava şartlarından korunmak amacıyla, bazı okullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitime 2 gün süreyle ara verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara verildiğini açıklarken, "Kıymetli İstanbullular; güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

15 ŞUBAT CANLI DERS VAR MI?

25 Ocak tarihinde ara tatile giren okullar, üç haftanın ardından eğitime geri dönüyor.

Yüz yüze eğitime başlamasına henüz karar verilmeyen okullar için ikinci dönem 15 Şubat Pazartesi itibariyle başladı.

Bakan Selçuk, '15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması.' açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk ayrıca, 'Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitme geçmesi kısa vadede mümkün görülmüyor.' ifadelerini kullandı.

Kar nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim uzaktan devam ederken, ikinci dönem canlı dersleri de başlamış bulunuyor.