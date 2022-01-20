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    İstanbul'da okullara kar tatili

    İstanbul'da okullara kar tatili

    İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil olacağı saatler açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 22:53
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 23:01
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    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte beklenen kar yağışı nedeniyle okulların yarı yıl tatiline erken gireceğini duyurdu:

    Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, şunları söyledi:

    "21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

    Normal eğitim yapan okullarımızda 10.00,

    İkili eğitim yapan okullarımızda;

    Sabahçılar 10.00

    Öğlenciler 14.00’ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır.

    İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin"

    İstanbul da okullara kar tatili #1


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