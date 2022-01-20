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- İstanbul'da okullara kar tatili
İstanbul'da okullara kar tatili
İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil olacağı saatler açıklandı.
- Haber Merkezi
- 20.01.2022 - 22:53
- Güncelleme : 20.01.2022 - 23:01
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte beklenen kar yağışı nedeniyle okulların yarı yıl tatiline erken gireceğini duyurdu:
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, şunları söyledi:
"21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;
Normal eğitim yapan okullarımızda 10.00,
İkili eğitim yapan okullarımızda;
Sabahçılar 10.00
Öğlenciler 14.00’ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır.
İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin"