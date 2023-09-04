İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik başladı Öğrencilerin eğitimin ilk gününde servislerle ve velilerinin özel araçları ile okula yolculukları başlarken, kentte yoğun trafik oluştu.

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İHA

İstanbullunun en büyük sorunlarının başında trafik geliyor...

Kentte çözüme kavuşmayan sorunların başında gelen trafik, yaz aylarında biraz rahata kavuşmuşken okulların açılmasıyla yeniden başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün eğitime başladı.

Yapılan duyurunun ardından bir kısım öğrenci servislerle okullarına giderken, bir kısmı ise velilerin özel araçları birlikte okullara gitmeye başladı.

İlk gün trafik yüzde 56'ya geldi

Sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar, İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluşturdu.

Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle trafik yüzde 56'yı geçti.

Servisler yoğunluk oluşturdu

Topkapı Ankara istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.

Okulların açılmasıyla birlikte servisler de yollara döküldü.

Çocuğunu uyum haftasında kendi aracıyla okula götürmek isteyen veliler de servislerle birlikte yoğun trafik oluşmasına neden oldu.