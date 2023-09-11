İstanbul'da okulun ilk günü servis denetimi

2023 - 2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün ilk derz zili çaldı.
Okulların açıldığı ilk gün, İstanbul’da özellikle ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.
E-5 karayolu Kartal mevkiinde de Ankara istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu görüldü.
İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü.
Servisler denetlendi
2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, Beyoğlu'nda okul servis araçlarını denetledi.
Gerçekleştirilen denetimlerde okul servis araçları durdurularak kontrol edildi.
Ekipler, kurallara uyulup uyulmadığı, araç içerisinde bulunması gerekenler ve evrak kontrolleri yaptı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)