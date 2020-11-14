Kartal’da bir gencin cadde ortasında 20 kişilik grup tarafından tekme ve yumruklarla darbedildiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da Kartal Hürriyet Mahallesi’nde 10 Kasım’da saat 23.00’da meydana gelen olayda bir genç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yaklaşık 20 kişilik kalabalık bir grup tarafından feci şekilde darbedildi.

Tekme ve yumruklarla saldırarak genci feci şekilde döven saldırganlara çevredekiler müdahale etti. Dayak yiyen genci de yanlarına alan saldırganlar daha sonra olay yerinden ayrıldı.

ÖLDÜRESİYE DAYAK ANLARI KAMERADA

Öte yandan olay anı bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yaklaşık 20 kişiden oluşan kalabalık bir grubun, bir genci yolun ortasında tekme ve yumruklarla feci şekilde darbettiği, gencin aldığı darbelerde yere düştüğü, saldırganların tekmelemeye devam ettiği, bu sırada çevredeki vatandaşların saldırganlara müdahale ettiği görülüyor.

İstanbul'da öldüresiye meydan dayağı kamerada VİDEO