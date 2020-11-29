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    İstanbul'da olta balıkçıları koronavirüsü unuttu

    İstanbul'da kısıtlamanın bitmesinin ardından olta balıkçıları Galata Köprüsü ile Unkapanı Köprüsü’ne akın etti.
    • DHA
    • 29.11.2020 - 16:25
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    İstanbul'da olta balıkçıları koronavirüsü unuttu

    Güneşli ve güzel havayı fırsat bilen İstanbullular, kısıtlamanın saat 10.00’da sona ermesinin ardından dışarıya çıktı.

    Galata Köprüsü  ve Unkapanı Köprüsü’nün her iki tarafı da kısa sürede oltasını alıp gelenlerle doldu.

    SOSYAL MESAFE SIFIR

    Yayaların da geçerken yoğunluk oluşturduğu köprüde, ‘Sosyal mesafe’ kuralı uygulanamazken, birçok kişinin de maskelerini kurallara göre takmadığı görüldü.

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    BALIK EKMEK KALABALIĞI

    İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede tüm restoran ve lokantalarda müşterilere servis ile hizmet vermeleri yasaklanırken, Eminönü’ndeki sandallardan balık ekmek alan birçok kişi, tabure ve yaya geçidindeki merdivenlere oturarak karınlarını doyurdu.

    Bu sırada da, sosyal mesafenin uygulanmadığı göze çarptı.

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