İstanbul'da 'Onarıyoruz' afişi asılan köprünün son hali: 1 yılda çivi bile çakılmadı Verdiği sözleri tutmayarak halkın tepsini toplayan İmamoğlu'nun çatlak ve dökülmüş köprünün üzerine asılmış 'Köprü ve alt geçitleri güçlendireceğiz' yazısı dikkat çekti.

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İHA

CHP yönetimindeki İstanbul'da manzara değişmiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 yılda bir çivi bile çakmadığı görüntüler ortaya çıktı.

Temelini attığı projelerin sonunu getiremeyen İmamoğlu, halkın tepkisini çekmeye devam ediyor.

Yeni bir projeyi hayata geçiremezken, halihazırda olan yapıların da tadilatını üstlenemedi.

Buna benzer bir örnek, Maltepe ilçesinde yaşandı.

Köprüde çatlaklar oluştu

D-100 karayolunda bulunan Maltepe köprüsünde, tehlikeli sayılabilecek derecede çatlak ve döküntüler oluştu.

Köprünün bir kısmında geçtiğimiz yıl duvarların betonları döküldü, duvarlarda çatlaklar meydana geldi ve itfaiye ekipleri geçici olarak önlem aldı.

Drone ile havadan görüntülendi

Tüm bu tehlikeli duruma rağmen köprünün vatandaşların minibüs bekleme alanı olarak kullandığı kısmın da yaklaşık bir senedir tadilata girmediği görüldü.

Döküntülerin olduğu tehlike içeren köprü, drone kamerası ile havadan görüntülendi.

Güçlendiremedi

İBB Başkanı İmamoğlu, tutmadığı sözlere bir yenisini daha ekledi.

Çatlamış köprünün üzerinde bulunan İBB’ye ait bilboardda “Köprü, viyadük ve alt geçitleri güçlendiriyoruz” yazısı asıldığı halde hiçbir çalışma yapılmaması dikkati çekti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)