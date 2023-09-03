İstanbul'da orman yangını! Dumanlar birçok noktada görülüyor
AA

İstanbul Sultangazi'de bulunan Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'ndan yükselen dumanları görenler, ekiplerine haber verdi.

İtfaiyenin aranması üzerine, bölgeye yangına müdahale etmek üzere çok sayıda ekip geldi.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Dumanlar kentin birçok noktasından görülmeye başlarken, bölgeden ise ilk kareler geldi.

Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı