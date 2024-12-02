Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Yurt dışında basılan sahte dolarlar banknotların Türkiye'de piyasaya sürülmesi piyasaları karıştırdı.

50 ve 100 dolarlık banknotların, bankamatik ve para sayma makinelerinden bile geçtiği belirtildi.

Farklı tonlardaki yeni-eski dolarlar kafaları karıştırdı.

Yapılan açıklamalar ve gelişmelerle sahte döviz krizi derinleşti. Bankalar ve döviz büroları dolar alımlarını durdurdu.

SAHTE DOLAR KRİZİNDE SON PERDE

İstanbul, Antalya ve Gaziantep'in ardından Adana'da da 50 ile 100 dolarlık döviz işlemlerine ara verildi.

Kapalıçarşı'da ve birçok şehirdeki döviz bürolarında banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri asıldı.

Yaşananların ardından kalpazanlara yönelik operasyonlar devam ediyor.

25 BİN SAHTE DOLAR VE 58 BİN SAHTE EURO BULUNDU

Son olarak İstanbul Bağcılar'da bulunan bir otele polis ekipleri sahte döviz olduğu bilgisini aldı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri 29.11.2024 günü operasyon düzenledi.

Operasyonda, 50’lik 25 bin sahte dolar, 50’lik 33.000 sahte euro, 100'lük 25 bin sahte euro ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Toplamda 25 bin sahte dolara ve 58 bin sahte euro banknot ele geçirdi.

3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.

İLGİLİ HABER Adana'da sahte para üreten şebeke çökertildi