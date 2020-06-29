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    İstanbul'da oto galeride maymunlar operasyonla kurtarıldı

    Maltepe’de bir oto galeriye yapılan operasyonda, 1’i down sendromlu gümrük kaçağı 4 adet Makak cinsi maymun bulundu.
    • İHA
    • 29.06.2020 - 21:44
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    İstanbul'da oto galeride maymunlar operasyonla kurtarıldı #1

    Maltepe’de 25 Haziran'da bir oto galeride nesli tükenmekte olan ve alım satımı yasaklanmış hayvanların bulunduğu bilgisi üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.

    OTO GALERİDE 4 ADET MAYMUN BULUNDU

    Oto galeriye yapılan operasyonda 1’i down sendromlu olan gümrük kaçağı 4 adet Makak cinsi maymun bulundu.

    Maymunlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi. Operasyonda yakalanan 1 şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanun'a muhalefet ve Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme” suçundan tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

    İstanbul'da oto galeride maymunlar operasyonla kurtarıldı VİDEO

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