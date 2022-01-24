İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüsün balatalarında çıkan arıza, otobüsün yolda kalmasına neden oldu. Kar çilesinin üzerine birde otobüs arızası eklenince, yolcular isyan etti.

İstanbul'da TEM otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde, kar yağışının artmasıyla birlikte yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlara bir de otobüs arızası eklendi.

49Z hat numaralı Zincirlikuyu-Yeşilpınar seferini yapan İETT otobüsü arızalanarak yolda kaldı.

OTOBÜSTEN İNİP TAKSİ ÇEVİRDİLER

Ağzına kadar yolcu ile dolu olan otobüs TEM otoyoluna Seyrantepe'ye çıktığında durmak zorunda kaldı. Kar yağışının da etkili olması ile birlikte yolcular otobüsten inip taksi çevirmeye başladı.

"REZALET, DONUYORUM"

Otobüste bulunan bir vatandaş "Balatalar ısınmış galiba, otobüs dolu" dedi. Bir diğer vatandaş ise "Rezalet, ne düşünebilirim ki rezalet. Saat 20.00'dan beri yollardayım, donuyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da otobüs çilesi - Video



