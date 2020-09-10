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    İstanbul'da otobüsün içinde, kafesinden kaçan kedinin o anları kamerada

    Ümraniye'de sahibinin kafese koyarak halk otobüsüne bindirdiği yavru kedi, kafesinden çıkarak şoför kabininin olduğu alana doğru kaçtı. O anlar otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 10.09.2020 - 15:31
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    İstanbul'da otobüsün içinde, kafesinden kaçan kedinin o anları kamerada

    İstanbul Ümraniye'de bir kadın,kafes içine koyduğu yavru kedisiyle Çekmeköy Kadıköy seferini yapan bir özel halk otobüsüne bindi.

    Otobüs seyir halinde ilerlediği sırada yavru kedi bir anda kafesinden çıktı.

    KEDİ KAFESTEN KAÇTI, ŞOFÖR KABİNİNE YÖNELDİ

    Şoför kabininin olduğu alana doğru kaçan kedi, kısa süreli panik yarattı. Otobüs şoförü bir anda kabinine gelen kediden korksa da otobüsü güvenli bir şekilde durdurabildi.

    Kedinin sahibi ise evcil hayvanını tekrar kafesine koydu. O anlar otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    İstanbul da otobüsün içinde, kafesinden kaçan kedinin o anları kamerada #1

    İstanbul da otobüsün içinde, kafesinden kaçan kedinin o anları kamerada #2

    İstanbul da otobüsün içinde, kafesinden kaçan kedinin o anları kamerada #3

    İstanbul da otobüsün içinde, kafesinden kaçan kedinin o anları kamerada #4

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