İstanbul'da otogar ve havalimanlarında Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor Dün başlayan 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler hava ve kara yoluyla belirledikleri rotaya doğru yola çıktı. Otobüslerde yapılan ek seferlerin de dolduğu belirtildi.

AA

İstanbul'da hareketli günler yaşanıyor.

28 Haziran Kurban Bayramı öncesi 9 günlük tatil telaşı başladı.

Haftalar öncesinden planlar yapan vatandaşlar, okulların da kapanmasını fırsat bilerek rotayı oluşturdu.

Kimileri bayram tatilini memleketlerinde geçirmeye karar verirken kimileri ise deniz tatilini seçti.

Ailesiyle ve yalnız başına tatile çıkanların büyük bölümü özel araçlarıyla yollara düşerken birçok vatandaş da hava ve kara yolunu tercih etti.

Böylelikle havalimanları ve otogarlarda yoğunluk oluştu.

Ek seferler de yetmedi

Otogarda dün başlayan tatil hareketliliği bugün de devam ederken, otobüs firmalarının koyduğu ek seferler de doldu.

İstanbul otogarında bir otobüs firmasının yetkilisi Erkan Yayla, yoğunluk nedeniyle ek seferler düzenlediklerini ancak şu an bilet sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Biletlerini önceden alanlar olduğu gibi son anda karar verenlerin ek seferlerde yer bulduğunu aktaran Yayla, talep yoğunluğunun hem tatil beldeleri hem de yurdun diğer bölgelerine yönelik olduğunu kaydetti.

Kurbanlarını memleketlerine kesecekler

Bayram tatili için Samsun'a giden İrfan Çakır, biletlerini bir ay önce aldıklarını söyledi. Yoğunluk nedeniyle tedbirli davrandıklarını belirten Çakır, "9 günlük bayram tatili için gidiyoruz. Annemizi, babamızı ziyaret edeceğiz. Kurbanımızı orada keseceğiz." dedi.

İşleri nedeniyle kendisinin bir yere gidemediğini ancak çocuklarını memlekete gönderdiğini anlatan Ertan Durmuş, biletlerini günler öncesinden aldığını ifade etti.

Bayram tatili için Edirne'ye ailesinin yanına giden Ersin Aydın, sıkıntı yaşamamak amacıyla bileti erkenden aldığını anlattı.

Öte yandan otogarın giriş ve çıkışlarında araç yoğunluğunun yaşandığı görüldü.

3 gündür yoğunluk üst seviyede

Bir yoğunluk da İstanbul Havalimanı'nda yaşanıyor.

Yaz sezonunun başlangıcının bu yıl 9 günlük Kurban Bayramı tatili ve hacca gidişlerle birleşmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda son üç gündür yoğunluk yaşanıyor.