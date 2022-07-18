Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ya da tatil beldelerine gidenlerin İstanbul'a dönüşleri sürerken, sabah saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik yaşandı.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını fırsat bilenler tatillerini geçirmek üzere memleketlerine ya da tatil beldelerine gitti.

Tatilin bitmesiyle şehir dışında olanların İstanbul'a dönüş yolculuğu sürüyor. Sabah saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş hareketliliği yaşandı.

Otogarlarda dönüş yoğunluğu

Bayram tatilini Samsun'da geçirdiğini söyleyen Semiha Dursun, "Güzel geçti. En son 2 ay önce gitmiştim. Sık sık gidiyorum. Yollar rahattı." dedi.

Aydın'dan İstanbul'a dönen Ahmet Çekilmez, "Bayram güzel geçti gece geldiğimiz için yollar boştu. Burada biraz yoğunluk var. Taksi bekliyoruz almıyorlar" diye konuştu.

İstanbul'da otogarda dönüş hareketliliği VİDEO



"İstanbul'a giriş yoğun"

Onur Kırman, "Gidişte yoğundu. Ünye'ye 18, 20 saat sürdü. İstanbul'a giriş biraz yoğundu burası hareketli" dedi.

DHA'nın aktardığına göre otogarda 30 yıldır esnaf olan ve taşımacılık yapan Ali Kızıltoprak, "Normalde çok yoğun olması lazımdı. Eski bayramlara göre burası sıfır şuan. Eskiden olsa otobüs kuyruğu Metris'e kadar uzardı. Pandemide çok azaldı. Bu sene biraz yoğun olur diye düşündük ama yine az." diye konuştu.