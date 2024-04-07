İstanbul'da otogarlarda Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor Bayram tatilini şehir dışında geçirmek için otogara akın eden vatandaşlar, güçlükle bilet bulabildiklerini ve firmalar arasında fiyatlarda fark olduğunu belirtti. Firmalar da yoğunluk nedeniyle ek seferler yaptı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'da hareketli günler yaşanıyor.

10 Nisan Ramazan Bayramı öncesi 9 günlük tatil telaşı başladı.

Haftalar öncesinden planlar yapan vatandaşla rotayı oluşturdu.

Ailesiyle ve yalnız başına tatile çıkanların büyük bölümü özel araçlarıyla yollara düşerken birçok vatandaş da hava ve kara yolunu tercih etti.

Ek seferler koyuldu

Böylelikle havalimanları ve otogarlarda yoğunluk oluştu. Öyle ki otogarlarda yoğunluk günlerdir artarak devam ediyor.

Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda artan talepleri karşılayabilmek için firmalar ek seferler koydu.

Güçlükle bilet buldular

Otogardaki bazı vatandaşlar otobüs biletlerini kolayca bulduklarını ifade ederken, bazı vatandaşlar ise yolculuk yapmak istedikleri günler için güçlükle bilet bulabildiklerini belirtti.

"Fiyatlar firmalar arasında değişiyor"

Diyarbakır'a yolculuk yapmak için otogarda bekleyen Sefa Akıltı, "Son günde zar zor bir bilet buldum. Gelip burada satın aldım. Fiyatlar firmalar arasında değişiyor. Şu an aldığım bileti bin 500 liraya aldım." dedi.

"2 kişi için 3 bin 400 lira ödedim"

Ailesini tatil göndermek üzere otogara gelen Nuri Akbaş, "Benim çocuklarım Van'a gidiyor. Bileti kolay buldum, dün geldim aldım 2 kişi için 3 bin 400 lira ödedim." ifadelerini kullandı.

"Firmalar arasında bilet fiyatı farkı 100 liraya kadar vardı"

Başka bir vatandaş ise "Ben bileti internetten aldım çok bir yoğunluk yoktu. Firmalar arasında ise bilet fiyatı farkı vardı, 100 liraya kadar bir farktı. Bayram tatili dönüşü için henüz bilet almadım, bulurum diye düşünüyorum." dedi.

"Günde 4-5 sefer vardı 2 sefer de fazla koyduk"

Otobüs firması işletmecisi Mustafa Çambal, "Şu 2 gündür bilet satışları güzel. Onun dışında normal günlerde hiçbir şey yok oruç tutulduğu dönem 10-15 kişilerle gelip gitti otobüsler. Yolcular uçak-otobüs arasında bulduğunu tercih ediyor. Zam gibi bir durum yok zaten Ulaştırma Bakanlığı'na belirlediğimiz fiyatlar var bunun üzerine çıkamazsınız. Kütahya normalde 500 liraydı, şu an belki en fazla 600 olabilir bilemiyoruz. Bizde günde 4-5 sefer vardı 2 sefer de fazla koyduk." şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)