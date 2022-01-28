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    İstanbul'da otoyolda indirilen yolculardan İETT şoförüne tepki

    Arnavutköy ilçesinde İETT otobüsü şoförünün, güzergahı kapalı olduğu gerekçesiyle otoyol kenarında indirdiği yolcuların yürüdükleri anlar, bir vatandaş tarafından görüntülendi.
    • AA
    • 28.01.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 15:13
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    İstanbul'da otoyolda indirilen yolculardan İETT şoförüne tepki

    İstanbul'da Tekstilkent-Taşoluk seferini yapan otobüsün şoförü, dün akşam saatlerinde Sultangazi-Arnavutköy yolunda ilerlerken güzergahın kapalı olduğunu belirterek, yolcuları yol kenarındaki Memba Durağı'nda indirdi.

    GÜZERGAH KAPALI DEYİP, YOLCULARI İNDİRDİ

    Arnavutköy'e yürüyerek ulaşmaya çalışan yolcular tepkilerini dile getirdi. Yolcuların otoyol kenarında yürüdükleri anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

    İstanbul'da otoyolda indirilen yolculardan İETT şoförüne tepki

    VATANDAŞLAR DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

    Görüntülerde, İETT otobüsünden indirilen yolcuların, otoyol kenarında yürümesi ve tepkileri yer aldı.

    İstanbul da otoyolda indirilen yolculardan İETT şoförüne tepki #1

    İstanbul da otoyolda indirilen yolculardan İETT şoförüne tepki #2

    İstanbul da otoyolda indirilen yolculardan İETT şoförüne tepki #3


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