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İstanbul'da otoyolda indirilen yolculardan İETT şoförüne tepki

İstanbul'da otoyolda indirilen yolculardan İETT şoförüne tepki

Arnavutköy ilçesinde İETT otobüsü şoförünün, güzergahı kapalı olduğu gerekçesiyle otoyol kenarında indirdiği yolcuların yürüdükleri anlar, bir vatandaş tarafından görüntülendi.