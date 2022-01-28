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- İstanbul'da otoyolda indirilen yolculardan İETT şoförüne tepki
İstanbul'da otoyolda indirilen yolculardan İETT şoförüne tepki
Arnavutköy ilçesinde İETT otobüsü şoförünün, güzergahı kapalı olduğu gerekçesiyle otoyol kenarında indirdiği yolcuların yürüdükleri anlar, bir vatandaş tarafından görüntülendi.
- AA
- 28.01.2022 - 14:41
- Güncelleme : 28.01.2022 - 15:13
İstanbul'da Tekstilkent-Taşoluk seferini yapan otobüsün şoförü, dün akşam saatlerinde Sultangazi-Arnavutköy yolunda ilerlerken güzergahın kapalı olduğunu belirterek, yolcuları yol kenarındaki Memba Durağı'nda indirdi.
GÜZERGAH KAPALI DEYİP, YOLCULARI İNDİRDİ
Arnavutköy'e yürüyerek ulaşmaya çalışan yolcular tepkilerini dile getirdi. Yolcuların otoyol kenarında yürüdükleri anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İstanbul'da otoyolda indirilen yolculardan İETT şoförüne tepki
VATANDAŞLAR DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ
Görüntülerde, İETT otobüsünden indirilen yolcuların, otoyol kenarında yürümesi ve tepkileri yer aldı.