Arnavutköy'deki otoyolda araçların arasında koşan atı kaydeden sürücü, at yarışı anlatır gibi yaşadığı anları anlattı.

İstanbul Havalimanı Arnavutköy Yolu'nda ilerleyen otomobillerin arasında hızla koşan at, sürücülerin dikkatini çekti.

Tehlike yaratan atı gören sürücülerden biri, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

OTOYOLDAKİ ATI SÜRÜCÜ GÖRÜNTÜLEDİ

Çekim yapan sürücü, at yarışı anlatır gibi anlatınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Arnavutköy-Çatalca yolunda ise bir inek, yola fırlayarak koşmaya başladı. İneği gören sürücüler, kornaya basarak hayvanı yoldan çıkarmak istedi.

Panik olan inek, daha sonra bir sürücünün aracıyla yönlendirmesi sonucu yoldan çıktı.

İstanbul'da otoyolda koşan atı sürücü görüntüledi VİDEO



















