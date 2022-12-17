İstanbul'da özel harekat polisleri yıl sonu tatbikatı ile güven verdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünce, 540 özel harekat polisi ile 2022 yıl sonu tatbikatı düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 540 özel harekat polisinin katılımıyla 3 gündür devam eden "özel harekat 2022 yıl sonu tatbikatı" tamamlandı.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaç'ın yönettiği tatbikatta nefes kesen görüntüler ortaya çıktı.

430 polisin katıldığı tatbikat Sarıyer'de saat 14.30'da başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü.

Gerçek mermilerle çatıştılar

Güvenlik güçleri ilk olarak helikopterlerle araziye inerek gerçek mermilerle çatıştı.

Araziye bırakılan personeller arazi taraması, helikopter eşliğinde hava destekli arama tarama, polis helikopterinin hedefi tespit etmesi çalışmaları gerçekleştirdi.

Türk bayrağı açıldı

Ekipler skorsky tipi helikopterle araziye iniş yaparak gerçeği aratmayan çatışmaya da girdi.

Bir ekip de gölden zodyak bot ile gözetleme ve tespit atışı gerçekleştirdi. Arazide kırmızı beyaz sis bombası atan polisler Türk bayrağı açtı.

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Helikopter destek verdi

Daha sonra ekipler, polis savunma yöntemlerini gösterdi. Bıçaklı şüpheliyi etkisiz hale getirme, otobüste rehin alınan kişiyi kurtarma gibi bilgilendirmeler yapan ekipler daha sonra makineli silahlarla atış yaptı.

Polis ekiplerinin atışlarına helikopter de destek verdi ve boş araziye ateş açtı.

Metroda, gemide ve uçakta rehine mücadelesi

Öte yandan yaklaşık 3 gün süren tatbikatlar kapsamında polis ekipleri metroda, gemide ve uçakta da rehine kurtarma çalışmaları düzenledi.

DHA'nın aktarımına göre; ekiplerin şüphelileri etkisiz hale getirdikleri anlar kameralarla kaydedildi. Görüntülerde özel harekat polisinin gemi, metro ve uçağa bindiği ve hedef kişileri etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

"İsimsiz kahramanlar olarak hitap ediyorum"

Tatbikatın ardından açıklama yapan Zafer Aktaş, özel harekatın önemli operasyonlara imza attığını belirterek, "Ben özel harekat polis teşkilatımıza İstanbul teşkilatının görünen ve görünmeyen isimsiz kahramanlar olarak hitap ediyorum. Öncelikle İstanbul'umuzun huzur ve güvenliği vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, devlet otoritesini korumak gibi önemli görevlerde bulunuyorlar. Bunun devamında vatanımızın üzerinde emelleri olan hainler ve onların ülkemizdeki uzantıları PKK, KCK, YPG, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ ve PYD gibi terör örgütleri ile organize suç örgütlerine yönelik başarılı operasyonlara imza attılar. Bu vesileyle size bu vesileyle sizden huzurlu hepsine teşekkür ediyorum." dedi.





