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İHA

İstanbul'da Taksim'de özel bir hastanede geçtiğimiz haftalarda skandal bir görüntü kayda alındı.

Tepki çeken olayda, 51 yaşındaki B.T., 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu.

Ancak, üç damarının tıkalı olduğu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gece saatlerinde Bakırköy'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

AMELİYAT DEVAM EDERKEN 'FİYAT PAZARLIĞI' YAPILDI

B.T. burada anijyo için ameliyathaneye alındı ancak ameliyat sırasında "fiyat pazarlığı" yaşandı.

Ameliyat devam ederken hastanenin muhasebecisi hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye girdi ve hastayla pazarlık yapmaya başladı.

"15'E DE VAR, 18'E DE VAR, 35'E DE VAR"

Arena'da yayınlanan görüntülere göre; hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye giren muhasebecinin ameliyat masasındaki hastaya "15'e de var, 18'e de var, 35'e de var. En düşük yapabileceğim 10'a var" dediği duyuldu.

ÖZEL HASTANEYE İDARİ PARA CEZASI

Görüntüler sonrası harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durduruldu.

Müdürlük tarafından, özel hastaneye idari para cezası uygulanarak, SGK’ya bildirimde bulunuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan stent pazarlığı ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da resen soruşturma başlatıldı.

SABAH SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca özel sağlık kuruluşunda yaşanan ve sosyal medya ile basında görüntüleri yer alan olayla ilgili soruşturma sürerken, soruşturma kapsamında, hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Öte yandan, olay sonrasında H.Y'nin işine son verildiği öğrenildi.

MUHASEBECİ TUTUKLANDI

Yaşanan son dakika gelişmesinde ise, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen muhasebeci H.Y. Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.