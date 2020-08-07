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    İstanbul'da panelvan araç takla attı: 1 yaralı

    İstanbul Arnavutköy’de sürücünün kontrolünden çıkan panelvan aracın kaldırıma çarparak yol kenarındaki arsaya takla attığı kazada bir kişi yaralandı.
    • İHA
    • 07.08.2020 - 21:37
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    İstanbul'da panelvan araç takla attı: 1 yaralı

    İstanbul'da Arnavutköy Sokullu Mehmet Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, bir halı yıkama fabrikasına ati panelvan araç, viraja geldiği sırada sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

    TAKLALAR ATAN ARAÇ, AĞACA VURARAK DURABİLDİ

    Taklalar atan panelvan araç tarladaki ağaca vurarak durabildi.

    Kazada minibüs sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında olanlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    İstanbul da panelvan araç takla attı: 1 yaralı #1

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