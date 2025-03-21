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DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, iş insanı Adem Soytekin de gözaltına alındı.

Soytekin'in Avcılar'daki şantiyesinde çalışan işçiler, şirket hesaplarına el konulması nedeniyle paralarını alamadı.

İŞÇİLER TIRLARIN ÇIKIŞINA İZİN VERMEDİ

İşçiler, bugün şantiyede alacaklarının ödenmediğini ve kendilerine net bir tarihte verilmediğini belirterek eylem yaptı.

İşçiler, şantiyedeki kule vinç parçalarının yüklendiği üç tırın çıkışını da engelledi.

"ALACAKLARINIZ EN KISA SÜREDE ÖDENECEK"

Bunun üzerine polise haber verildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şirket yöneticileri ile birlikte eylem yapan işçilerle görüşerek, alacaklarının en kısa sürede ödenmesi için gerekenin yapılacağını söyleyerek işçileri dağıttı.

"BİZ SOYGUN YAPMADIK"

Eylem yapan işçiler adına konuşan Mehmet Fatih Özkaya, işin bitme aşamasına geldiğini, alacaklarının ödenmediğini belirterek şöyle konuştu:

Bayram yaklaşıyor. Şirket hesaplarına el konulması nedeniyle sıkıntılar var ancak, alacağınız içeride kalmaz diyorlar. Bize güvence de kesin tarih de vermiyorlar. Biz neye göre hareket edelim. Kule vinç için tırlar geldi, yükleyip götürecekler. Bunları engelledik. Bizi oyalamaya çalışıyorlar.



Polisleri çağırmışlar. Biz soygun yapmadık. Kimseye baskı yapmıyoruz. Emekçi insanlarız. Burada çalışmış, emek vermiş, binayı yapmışız. Kalıbından, demirine, betonuna emek vermişiz. İstediğimiz tek şey paramızı almak.

İşçiler, polis ve şirket yöneticileri ile görüştükten sonra tırlarla şantiyeden ayrıldı.