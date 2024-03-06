İstanbul'da parkta poşet içinde cenin bulundu Esenler'de polis ekipleri, çöpte poşet içinde insan cenini bulunması üzerine soruşturma başlattı.

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DHA

İstanbul'da gece saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı.

Esenler Havaalanı Mahallesi'nde, bir park içerisinde saat 22.00 sıralarında cenin bulundu.

İddiaya göre, park içerisinde ağaca asılı olan poşet ile oynayan kediler, poşeti yırtarak çöplerin dökülmesine neden oldu.

Yürüyüş yapanlar fark etti

Park içerisinde yürüyüş yapan vatandaşlar yerdeki çöpleri toplarken, başka bir poşet içerisine bırakılan cenini fark etti.

Polis inceleme başlattı

Bunun üzerine polise haber verildi. Parka gelen polis ekipleri, çevreyi emniyet şeridi ile kapatarak inceleme başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenin, delil torbasına konularak kaldırıldı. Olayla ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)