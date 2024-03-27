İstanbul'da patenli gençler trafikte tehlike saçtı Trafikte tehlike saçarak ilerleyen patenli gençler, hem kendi hem sürücülerin canını tehlikeye atarken o anlar vatandaşların kameralarına saniye saniye yansıdı.

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DHA

Trafik magandaları tehlike saçmaya devam ediyor.

Hemen her gün trafikte, sürücüleri ve vatandaşları hem rahatsız eden hem de tehlikeye atan magandalarla karşılaşıyoruz.

Bu kez görüntüler İstanbul'dan...

Canlarını tehlikeye attılar

Büyükçekmece D-100 karayolu S rampası olarak bilinen yolda dün akşam saatlerinde iki patenli genç, trafikte tehlike saçarak ilerledi.

Gençler, canlarını hiçe sayarak ilerlerken oluşabilecek trafik kazalarına sebebiyet verdi.

O anlar kamerada

2 gencin tehlikeli yolculuğu, diğer sürücülerin araç kameralarına ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hızla gözden kayboldular

Hem kendi canları hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan patenli gençler, hızlarıyla araçları bile geçti. Hızla ilerleyen gençler gözden kayboldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)