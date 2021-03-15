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    İstanbul'da patlama

    Gaziosmanpaşa'da bir binanın birinci katındaki dairede gazdan kaynaklı patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı.
    • AA
    • 15.03.2021 - 19:10
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 19:34
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    İstanbul'da patlama

    Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak'taki binanın birinci katında meydana gelen patlamanın ardından, olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

    1 YARALI

    Patlamada 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis, bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yerindeki incelemeler sürüyor.

    İstanbul'da patlama VİDEO

    İstanbul da patlama #1

    İstanbul da patlama #2

    İstanbul da patlama #3

    İstanbul da patlama #4

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