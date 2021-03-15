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İstanbul'da patlama
Gaziosmanpaşa'da bir binanın birinci katındaki dairede gazdan kaynaklı patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı.
- AA
- 15.03.2021 - 19:10
- Güncelleme : 15.03.2021 - 19:34
Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak'taki binanın birinci katında meydana gelen patlamanın ardından, olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
1 YARALI
Patlamada 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis, bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yerindeki incelemeler sürüyor.