İstanbul'da patlama mı oldu, nerede? Son dakika İstanbul'da korkutan patlama..

İstanbul'da patlama mı oldu, nerede? Son dakika İstanbul'da korkutan patlama..

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde duyulan patlama sesi vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. 14 katlı binada meydana gelen patlamanın akabinde " İstanbulda patlama mı oldu" sorusu araştırılıyor.

İstanbul'da patlama mı oldu? son dakika gelişmesi olarak gündemde yer aldı. Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında İstanbul'da patlama meydana geldi.

Patlama sesini duyan vatandaşlar panikle dışarı çıkarken, haberlerin akabinde "İstanbul'da patlama mı oldu, nerede?" sorusu hızla araştırılmaya başladı.

Ölü yara yaralı olup olmadığı merak edilen patlama, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde meydana geldi.

İşte patlamaya dair detaylar..

İSTANBUL BAHÇELİEVLER'DE PATLAMA MI OLDU?

İstanbul Bahçelievler'de 14 katlı binanın 6. katında patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamanın doğalgazdan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Yangın sonucunda çıkan dumandan etkilenen 2 vatandaş hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor..