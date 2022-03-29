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    İstanbul'da patlayan boruyu tamir eden işçinin zor anları

    Bayrampaşa'da çöken yolda çalışma yapan İSKİ ekipleri, çökmeye neden olan su borusunu tamir ederken zor anlar yaşadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 17:47
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    İstanbul'da patlayan boruyu tamir eden işçinin zor anları

    İstanbul'da, Bayrampaşa ilçesindeki Cicoz Yolu Caddesi'nde yolda göçük oluştuğunu gören vatandaşlar, durumu Bayrampaşa Belediyesi'ne haber verdi.

    Bayrampaşa Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, sorunun İSKİ'ye ait su borusundan sızan sudan kaynaklandığını tespit etti.

    İSKİ ekipleri, patlayan su borusunu tamir etmek için iş makinaları ile yolu kazdı.

    İSKİ ekipleri, kazılan çukurda tazyikli suya müdahale etmekte zorlandı. Ekipler patlak boruyu tamir ettikten sonra çukuru kapatmak için çalışma başlattı.

    O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

    Yolda oluşan göçüğü ve patlayan su borusunu tamir etme çalışmaları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Görüntülerde, İSKİ ekiplerinin çalışması görülüyor.

    Bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntüsünde ise çukur içinde çalışan işçilerin tazyikli suyu tamir ederken yaşadıkları zor anlar yansıyor.

    İstanbul'da patlayan boruyu tamir eden işçinin zor anları VİDEO

    İstanbul da patlayan boruyu tamir eden işçinin zor anları #1

    İstanbul da patlayan boruyu tamir eden işçinin zor anları #2

    İstanbul da patlayan boruyu tamir eden işçinin zor anları #3

    İstanbul da patlayan boruyu tamir eden işçinin zor anları #4

    İstanbul da patlayan boruyu tamir eden işçinin zor anları #5

    İstanbul da patlayan boruyu tamir eden işçinin zor anları #6


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