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İstanbul'da patlayan boruyu tamir eden işçinin zor anları

İstanbul'da patlayan boruyu tamir eden işçinin zor anları

Bayrampaşa'da çöken yolda çalışma yapan İSKİ ekipleri, çökmeye neden olan su borusunu tamir ederken zor anlar yaşadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.