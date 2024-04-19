İstanbul'da pazar günü bazı yollar araç geçişine kapatılacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için öğrenciler hazırlıklarını sürdürüyor.
Çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek bu günü kutlayacak olan çocukların heyecanlı bekleyişi başladı.
Bazı yollar kapatılacak
Bu kapsamda İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 21 Nisan 2024 Pazar günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde 11.00 - 17.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.
Pazar günü trafiğe kapatılacak yollar
Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi, Silahşör Caddesi girişinden itibaren Harzemşah Sokak kesişimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.
19 Mayıs Mahallesi Veteriner Hilmi Sokak, Doktor Şevket Bey Sokak girişinden itibaren Hamidiye Suyu Sokak kesişimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.
Yayla Mahallesi Sebahattin Delice Sokak, Talimhane Sokak girişinden itibaren Eczacı Sokak kesişimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.
Mecidiyeköy Mahallesi Çağlar Sokak, Kısmet Sokak girişinden itibaren Lati Lokum Sokak kesişimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.
Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Aydın 1 Sokak, Mithat Paşa Caddesi girişinden itibaren Örnek Sokak kesişimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.
Kapatılan yollara alternatif güzergahlar
Silahşör Caddesi
Harzemşah Sokak
Doktor Şevket Bey Sokak
Opr. Raif Bey Sokak
Talimhane Sokak
Hilal Sokak
Kısmet Sokak
Mithatpaşa Caddesi
Örnek Sokak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış