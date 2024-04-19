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İstanbul'da pazar günü bazı yollar araç geçişine kapatılacak

İstanbul'da pazar günü bazı yollar araç geçişine kapatılacak İstanbul Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında pazar günü 11.00-17.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.