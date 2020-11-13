Dolar
7.667
-0.2835%
Euro
9.0741
-0.2605%
Altın
1886.87
0.5987%
Borsa
1291.29
1.5364%
G. Altın
463.559
-0.0724%
Bitcoin
125150.57
0.6118%
EXEN Coin
12.36
-0.24%
13ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 13 C
    İstanbul'da pazar yerlerine sigara yasağı

    İstanbul'da pazar yerlerine sigara yasağı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içmenin yasaklandığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 17:36
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 17:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Koronavirüsle mücadele kapsamında etkin rol oynayan maskenin doğru kullanılması için yeni tedbirler alınıyor.

    İstanbul'da birçok cadde, sokak ve meydanlarda sigara içme yasağı uygulanırken, bu tedbirlere bir yenisi daha eklendi.

    PAZAR YERLERİNDE DE SİGARA İÇİLEMEYECEK

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tüm pazar yerlerinde sigara içmenin yasaklandığını açıkladı.

    Twitter üzerinden açıklama yapan Vali Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. #SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak vazgeçilmezdir" ifadelerini kullandı.

    İstanbul da pazar yerlerine sigara yasağı #1

    İstanbul da pazar yerlerine sigara yasağı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir