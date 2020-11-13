İstanbul'da pazar yerlerine sigara yasağı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içmenin yasaklandığını duyurdu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında etkin rol oynayan maskenin doğru kullanılması için yeni tedbirler alınıyor.

İstanbul'da birçok cadde, sokak ve meydanlarda sigara içme yasağı uygulanırken, bu tedbirlere bir yenisi daha eklendi.

PAZAR YERLERİNDE DE SİGARA İÇİLEMEYECEK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tüm pazar yerlerinde sigara içmenin yasaklandığını açıkladı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Vali Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. #SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak vazgeçilmezdir" ifadelerini kullandı.