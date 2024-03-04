İHA
İstanbul'da taksici çilesi giderek büyüyor.
Her geçen gün yeni bir sorunla gündeme gelen taksiciler, vatandaşları usandırdı.
Bu sefer olayın adresi Beşiktaş ilçesi oldu.
Kuruçeşme’den taksiye binen yolcular, sürücüye Halkalı’ya gitmek istediklerini söyledi.
Taksimetre açmadı
Ardından taksi sürücüsü, Halkalı’ya gidene kadar taksimetre açmak istemeyerek yolculardan bin lira talep etti.
Bunun üzerine sinirlenen yolcular ile taksici arasında tartışma başladı.
Yolcuları araçtan indirdi
Yaşanan tartışmanın ardından pişkin sürücü, yolcuları yarı yolda indirerek ilerlemeye devam etti.
O anlar kamerada
Taksiciyle tartıştığı o anlar, yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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