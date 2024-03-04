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İstanbul'da pişkin sürücü taksimetreyi açmadı bin TL ücret istedi

İstanbul'da pişkin sürücü taksimetreyi açmadı bin TL ücret istedi Halkalı'ya gitmek isteyen 2 kişi, taksi şoförünün taksimetreyi açmaması ve bin TL istemesi üzerine tartışmaya başladı. O anlar yolcuların kamerasına yansıdı.