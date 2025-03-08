Haberler



Gündem



İstanbul'da pitbull dubaya saldırdı: Sahibine 76 bin lira ceza kesildi

İstanbul'da pitbull dubaya saldırdı: Sahibine 76 bin lira ceza kesildi Bebek'te bir kadının dışarıya çıkartıp ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpek, kaldırımdaki dubaya saldırdı. Isırdığı dubayı bırakmayan köpeği gezdiren sahibine, 76 bin lira para cezası uygulandı.