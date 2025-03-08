DHA
İstanbul Bebek'te Fatma Ü.'nün ağızlıksız şekilde dışarıya çıkardığı pitbull cinsi köpek, kaldırımdaki dubaya saldırdı.
Köpeğin ısırdığı dubayı dakikalarca bırakmadığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI
Görüntülerin sosyal medyada paylaşıldıktan sonra hızla yayılması üzerine çalışma başlatıldı.
Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, köpeği gezdiren kişinin kimliğini tespit etti.
AYNI SUÇTAN KAYDI BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ
Köpeği ağızlıksız gezdiren Fatma Ü. gözaltına alındı.
Emniyette ifadesi alınan kadına 'hayvanın tehlikeyi yaratabilecek şekilde serbest bırakılması' maddesinden 76 bin 173 lira idari para cezası uygulandı.
Fatma Ü.'nün daha önce de aynı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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