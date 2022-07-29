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- İstanbul'da PKK operasyonu: HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı da gözaltında
İstanbul'da PKK operasyonu: HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı da gözaltında
- 29.07.2022 - 15:29
Yurdun dört bir yanında terörle mücadele kapsamında terör örgütleri ve mensuplarına nefes aldırılmıyor ve çalışmalar sürdürülüyor.
Diğer yandan, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi oldukları değerlendirilen şüphelilerin, kırsal kadroya katılım sağlamak için faaliyet yürüttüğü belirlendi.
HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı'nın da içinde olduğu 11 kişi gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bugün yaptığı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı Orhan O. ve oyuncu olduğu belirtilen Roj M. B.'nin de olduğu öğrenildi.
Aramalarda dokümanlar ele geçirildi
DHA'nın haberine göre; şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller bulunduğu belirtildi.