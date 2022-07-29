İstanbul'da PKK operasyonu: HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı da gözaltında 

Terör örgütü PKK'nın kırsal kadrosuna katılım sağlamaya çalıştıkları belirlenerek gözaltına alınan 11 şüpheli arasında, HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı Orhan O.'nun da olduğu öğrenildi.

Yurdun dört bir yanında terörle mücadele kapsamında terör örgütleri ve mensuplarına nefes aldırılmıyor ve çalışmalar sürdürülüyor.

Diğer yandan, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi oldukları değerlendirilen şüphelilerin, kırsal kadroya katılım sağlamak için faaliyet yürüttüğü belirlendi.

HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı'nın da içinde olduğu 11 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bugün yaptığı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı Orhan O. ve oyuncu olduğu belirtilen Roj M. B.'nin de olduğu öğrenildi.

Aramalarda dokümanlar ele geçirildi

DHA'nın haberine göre; şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller bulunduğu belirtildi.