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    İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

    Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 26.03.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 09:13
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    İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyete bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Soruşturma kapsamında, 8 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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