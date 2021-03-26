İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyete bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 8 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.