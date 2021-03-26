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- İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
- AA
- 26.03.2021 - 09:00
- Güncelleme : 26.03.2021 - 09:13
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyete bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 8 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
7 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.