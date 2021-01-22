İstanbul'da PKK/KCK'ya eş zamanlı operasyon

PKK/KCK terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarda haklarında PKK/KCK terör örgütü ve örgütün 'gençlik' yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde ifade, fotoğraf teşhisi bulunan 7 şüpheli tespit edildi.

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Haklarında iletişim tedbiri uygulanarak suç unsuru görüşmeleri tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonların sürdüğü kaydedildi.