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- İstanbul'da PKK/KCK'ya eş zamanlı operasyon
İstanbul'da PKK/KCK'ya eş zamanlı operasyon
PKK/KCK terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
- İHA
- 22.01.2021 - 09:22
- Güncelleme : 22.01.2021 - 09:58
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarda haklarında PKK/KCK terör örgütü ve örgütün 'gençlik' yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde ifade, fotoğraf teşhisi bulunan 7 şüpheli tespit edildi.
7 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Haklarında iletişim tedbiri uygulanarak suç unsuru görüşmeleri tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonların sürdüğü kaydedildi.