İstanbul'da polis canını hiçe sayıp hayat kurtardı

Beyoğlu’nda psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs kendini silahla ayağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahsı etkisiz hale getirdi.

İstanbul Beyoğlu'nda dün saat 16.30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mahsum P. (33), sokak üzerindeki bir caminin avlusunda sağ ayağına tabancayla ateş ederek kendisini yaraladı.

Şahıs ardından avludaki banka giderek tabancayı başına dayadı. Silah sesini duyan ve şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı.

KAHRAMAN POLİS CANINI HİÇE SAYARAK MÜDAHALE ETTİ

Çalışmalar sürdüğü esnada şahıs tabancayı ayağının yanına bırakarak, polise kendisine yaklaşmamasını söyledi. O esnada şahsın bir anlık dalgınlığında faydalanan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri canlarını hiçe sayarak, şahsı tabancayı almasına engel olarak etkisiz hale getirdi.

Nefes kesen o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Etkisiz hale getirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın ayağına ilk müdahaleyi yaptı.

Müdahale sonrasında ambulansa götürülen Mahsum P., Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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TABANCANIN NAMLUSUNA MERMİ SÜRÜLMÜŞ

Olayın ardından polis ekiplerinin nezaretinde hastaneye götürülen şahsın tabancasına ise el konuldu. Silahta yapılan incelemede merminin namluya sürüldüğü, şarjöründen ise 11 adet mermi olduğu öğrenildi.

Tedavisi tamamlanan şahıs ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Tabanca ve mermiler ise Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.