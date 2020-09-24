Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen bir kadın, kendisini maske takması yönünde uyaran polis memurlarına ve hastane görevlilerine saldırdı.

İstanbul'da Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bir kadın, maske takmadığı için uyarılınca adeta terör estirdi.

POLİS ODASININ CAMLARINI İNDİRDİ, GÖREVLİLERİ YARALADI

Polis memurlarının ve görevlilerin uyarısı ardından hastanede bulunan polis odasına giren kadın, güvenlik görevlisinin belinden aldığı cop ile polis odasının camlarını kırıp içeride polis memurlarını ve görevlileri yaraladı.

İstanbul'da polis copuyla camları kırdı, polise saldırdı ViDEO

AĞIR HAKARET İÇERİKLİ BİR SAVUNMA YAPTI

Olay sonrası etkisiz hale getirilen kadın gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şüphelinin ağır hakaret içerikli bir savunma yapması dikkat çekti.

Şüpheli ifadesinde, hem polis memurlarına hem de görevlilere maske konusundan dolayı sitem ettiğini söyleyerek polis odasının camını kırmadığını ileri sürdü.

Kadının saldırı anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan ifadesi alınan kadın, çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.