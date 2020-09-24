Dolar
7.6185
-1.07%
Euro
8.8837
-1.0294%
Altın
1862.74
-0.0381%
Borsa
1116.06
1.2161%
G. Altın
456.897
-1.0263%
Bitcoin
79694.12
1.0192%
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    İstanbul'da polis copuyla camları kırdı, polise saldırdı

    Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen bir kadın, kendisini maske takması yönünde uyaran polis memurlarına ve hastane görevlilerine saldırdı.
    • İHA
    • 24.09.2020 - 16:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da polis copuyla camları kırdı, polise saldırdı

    İstanbul'da Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bir kadın, maske takmadığı için uyarılınca adeta terör estirdi.

    POLİS ODASININ CAMLARINI İNDİRDİ, GÖREVLİLERİ YARALADI

    Polis memurlarının ve görevlilerin uyarısı ardından hastanede bulunan polis odasına giren kadın, güvenlik görevlisinin belinden aldığı cop ile polis odasının camlarını kırıp içeride polis memurlarını ve görevlileri yaraladı.

    İstanbul'da polis copuyla camları kırdı, polise saldırdı ViDEO

    AĞIR HAKARET İÇERİKLİ BİR SAVUNMA YAPTI

    Olay sonrası etkisiz hale getirilen kadın gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şüphelinin ağır hakaret içerikli bir savunma yapması dikkat çekti.

    Şüpheli ifadesinde, hem polis memurlarına hem de görevlilere maske konusundan dolayı sitem ettiğini söyleyerek polis odasının camını kırmadığını ileri sürdü.

    Kadının saldırı anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

    Öte yandan ifadesi alınan kadın, çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da polis copuyla camları kırdı, polise saldırdı #1

    İstanbul da polis copuyla camları kırdı, polise saldırdı #2

    İstanbul da polis copuyla camları kırdı, polise saldırdı #3

    İstanbul da polis copuyla camları kırdı, polise saldırdı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir