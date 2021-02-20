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    İstanbul'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit edenlerden biri intihar etti

    İstanbul'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit edenlerden biri intihar etti

    Bağcılar'da, polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden saldırganlardan Kadir A.'nın, Maltepe Cezaevi'nde intihar ettiği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 20.02.2021 - 18:10
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    18 Temmuz 2020'de İstanbul'un Bağcılar ilçesinde polisle uyuşturucu satıcılarının arasında silahlı çatışma çıktı.

    Çatışmada, polis memuru Erkan Gökteke şehit olmuş, Yunus Nacar ise yaralanmıştı.

    İstanbul'da polisi şehit eden saldırganlar mahkemede VİDEO

    4 SALDIRGAN DA YAKALANDI

    Polis ekiplerinin uyuşturucu sattıklarından şüphelendikleri için durdurmak istedikleri araçtan ateş ederek kaçan 4 saldırgan ise olaydan kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı.

    İstanbul da polis memuru Erkan Gökteke yi şehit edenlerden biri intihar etti #1

    İNTİHAR ETTİ

    Saldırganlardan biri olan Kadir A. yaşı küçük olması nedeniyle tahliye edilmiş, tahliyenin ardından başka bir silahlı yaralama olayına karıştığı gerekçesiyle yeniden Maltepe Çocuk Cezaevi'ne kapatılmıştı.

    Tekrar tutuklanan Kadir A.'nın cezaevinde kendini asarak intihar ettiği ortaya çıktı.

    İstanbul da polis memuru Erkan Gökteke yi şehit edenlerden biri intihar etti #2

    İstanbul da polis memuru Erkan Gökteke yi şehit edenlerden biri intihar etti #3

    İstanbul da polis memuru Erkan Gökteke yi şehit edenlerden biri intihar etti #4

    İstanbul da polis memuru Erkan Gökteke yi şehit edenlerden biri intihar etti #5

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