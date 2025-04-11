İstanbul'da polis merkezi önünde sopalı kavga

İHA

İstanbul Başakşehir'de dün gece saatlerinde, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve taraflar birbirine sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı.

POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE SALDIRDILAR

Polis karakolunun önünde yaşanan kavgada, kalabalık grup çevredekileri hiçe sayarak birbirine saldırdı.

Meydan muharebesine dönen kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntüde, kalabalık grubun polis merkezi önünde olmalarına aldırış etmeden birbirine saldırdığı görüldü.