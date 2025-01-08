İstanbul'da polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden katil hakkında karar

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Şehidimizin kanı yerde kalmadı...

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde eylül ayında motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti, firar etmiş ve yakalanması sırasında polisle girdiği çatışmada polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti.

26 SUÇ KAYDI BULUNUYORDU

26 farklı suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Geçti, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hakkında yürütülen soruşturma sonunda Yunus Emre Geçti hakkında, "kadına karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 ay hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Açılan davanın ikinci duruşması, bugün Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Önceki duruşma avukatı olmadığı için savunma yapamayan sanık Yunus Emre Geçti, ilk kez savunmasını yaptı.

"ŞEYDA ABLAMI ÇOK İYİ TANIRIM"

SEGBİS ile duruşmaya katılan sanık Geçti, kasıtlı bir şey yapmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Böyle bir şeye yeltenecek bir kişi değilim. Şeyda Ablamı çok iyi tanırım. Karakolumuzda görev yapıyorlardı. Olay günü karanlıktı. Bana hasımlarım saldıracak diye düşündüm. Kafama tekme attılar. Yere silah düştü. Olayı kesinlikle hatırlamıyorum. Ben de vuruldum, annem de vuruldu. Beni köpek arabasıyla getirdiler. Bunların göz önünde bulundurulmasını istiyorum. Bunlar olurken uyuşturucunun etkisindeydim. Benim gençliğimi heba ettiler. Ben Şeyda Abla'yı görmedim. Varilin üzerinden doğrultulmuş silah gördüm. Benim ailemin evini bile kurşunladılar. Beni dövdüler bana karakolda öyle ifade verdirttiler. Çok pişmanım keşke olmasaydı.

"VARİLİN ARKASINDA ŞEHİT ABLAMIZI GÖRMEDİM"

Silahı yerden aldığını söyleyen sanık, "Silahı ben yerden aldığımda mermi vardı. Namluya mermiyi ben sürmedim. Olay yerinde ben de vuruldum. Ben iki tane mermi yedikten sonra ateş ettim. Ben kesinlikle varilin arkasında polis şehit ablamızı görmedi.m" dedi.

"ÇOK PİŞMANIM"

"Bile bile kasıtlı yapacak çocuk değilim." diyen sanık, şöyle devam etti:

Karakoldaki 500 kişiye beni sorsanız kimse benim hakkımda kötü bir şey söyleyemez. Benim karakola gittiğimde kafam aşırı güzeldi zaten. Ben kesinlikle resmi bir polis aracı görmedim, polis aracı görsem zaten teslim olurdum. Sivil araçla geldiler. 19 yaşındayım ama hayatımda hiç cezaevine girmedim. Bu planlı, projeli bir olay değil. Çok pişmanım.

"GÖRSEM NİYE ANNEME ATEŞ EDEYİM?"

Ek savunması sorulan Geçti, "Kesinlikle bir kast yok. Annemi bile görmüyorum. Hadi Şeyda Abla'ya ateş ettim, görsem niye anneme ateş edeyim. Anneme yapamam en başta." dedi.

ESASA İLİŞKİN MÜTALAA AÇIKLANDI

Alınan savunma ve beyanların ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan durusma savcısı, sanığın "görevli memura karşı kasten öldürme", "görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs", anneye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "görevi başındaki kamu memuruna mukamevet" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

"BU SİZİN DE BAŞINIZA GELEBİLİR"

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Yunus Emre geçti, "Kesinlikle planlayarak, tasarlayarak olmadı. Oradaki olay yeri karanlık olduğu için ben onları hasmım zannettim. İstanbul’u Teksas’a çevirmişler ben kendim de vuruldum. Empati yapmanızı istiyorum bu sizin de başınıza gelebilir." dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 26 YIL 9 AY HAPİS

Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Yunus Emre Geçti'yi Şehit Polis Şeyda Yılmaz'a karşı "Görevli memura karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis memuru K.H.S.'ye karşı, "Görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti'ye karşı "Olası kastla yaralam" suçundan 3 yıl, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 3 yıl 9 ay hapse çarptırdı.